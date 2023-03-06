İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den flaş karar! Toplantıya katılacak mı?
6'lı masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusuydu. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusuydu. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Ağıralioğlu, "Genel Başkan masa toplantısına katılmayacak" dedi.
Millet İttifakı'nda masada kalan Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal bugün üst üste 3. kez Saadet Partisi'nde bir araya geliyor. Toplantı sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması bekleniyor.
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