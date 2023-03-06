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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolar

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolar

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat girişi konusunda anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

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Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı." denildi. 

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