İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken paylaşım 'Yeni şartlar doğuyor'

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Millet İttifakı'ndan ayrılan partisinin masaya dönebileceği tartışmaları sürerken, "Siyaset dinamiktir.. Diplomasidir ve her sabah yeni şartlarıyla yeniden doğar" paylaşımıyla dikkat çekti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına şiddetle karşı çıkarak, sert sözlerle altılı masayı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ve İstanbul'un CHP'li büyükşehir belediye başkanlarına da adaylık çağrısı yapmıştı.

İYİ Partililerin Millet İttifakı'na karşı sert tutumları tepki çekerken, İYİ Partili yetkililerden bugün ise olumlu mesajlar paylaşıldı. Akşener’in masaya dönebileceği iddiaları dahi ortaya atıldı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da sabah bu yönde bir mesajl yayımladı. Çıray, Twitter’dan "Siyaset dinamiktir.. Diplomasidir ve her sabah yeni şartlarıyla yeniden doğar" paylaşımında bulundu.