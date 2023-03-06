Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İYİ Parti'de! Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanmasına saatler kala Ankara fena karıştı. Masayı terk eden Meral Akşener'e, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" teklifi yapıldı. Akşener'in cevabı beklenirken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. Ankara'da son dakika gelişmeler...

Abone ol

Millet İttifakı'nı oluşturan 5 partinin lideri bugün Saadet Partisi'nde cumhurbaşkanı adayını açıklamak için toplanıyor. O toplantıya dakikalar kala CHP Genel Merkezi önünde platformlar kurulmaya başlandı. Ankara kulislerinde ise iddialar havada uçuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları konuşuluyor...

İYİ Parti'ye 5+1 teklifi yapıldı!

"Bir uzlaşma ihtimali var. Ankara'da şu sıralar kulisler çok hareketli ve taraflar arasında bir teklif alışverişi var bunu söyleyebilirim" diyen CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, "Sabaha kadar iki partinin kurmayları uyumadı. Çalışmalar devam ediyor. CHP'den İYİ Parti'ye giden bir teklif var. "Tamam. Biz 5'li masa olarak oturalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında yürüyelim. Siz ittifak zemini içerisinde ayrı bir aday çıkaran çoklu adayla seçime gidelim. İkinci turda muhalifetin adayına destek verelim. Böylece bugüne kadar masada altına imza atılmış ve İYİ Parti'nin de sıklıkla 'Masadan kalksak bile imza attığımız her şeyin arkasındayız' mesajı da geçerliliğini korur' teklifi yapıldı." dedi.

'Büyük sürpriz bekleniyor

"Çok daha büyük sürprizlerden bahsediliyor. Ne bu sürprizler? Kulislerde konuşulanları aktaracağım" diyen Dicle Cenova, "Genel Başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı şeklinde görev almaları planlanıyordu. İYİ Parti'nin itirazları vardı. Şimdi benim öğrendiğime göre farklı bir formül öneriliyor. Akşener'in de 'Olabilir' diyeceği bir isim başkan yardımcılığına önerilmiş vaziyette diyebilirim. Karşılıklı görüşmeler devam ediyor" dedi.

İki isim cumhurbaşkanı yardımcısı oluyorlar

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova isim vermedi ancak gazeteci İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak düşünüldüğünü yazdı. Saymaz, "Millet İttifakı’nda dün geceden bu yana liderler arasında temas trafiği sürüyor. Gelecek ve DEVA liderleri, Kılıçdaroğlu ve Akşener’le görüşüyor. Bu sabah Davutoğlu ve Akşener bir daha konuştu. İki belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülü üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'le görüşüyor

Saatler 13:30'u gösterdiğinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İmamoğlu ve Yavaş şu an İyi Parti Genel Merkezi’nde" bilgisini verdi.