BIST 5.388
DOLAR 18,90
EURO 20,10
ALTIN 1.124,34
HABER /  DÜNYA

Ülke ayağa kalktı: Çırılçıplak soyup hortumla yıkadılar! Bakanlık harekete geçti

Ülke ayağa kalktı: Çırılçıplak soyup hortumla yıkadılar! Bakanlık harekete geçti

YUNANİSTAN'ın başkenti Atina yakınlarındaki Oropos kenti'nde yaşanan olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Ambulans görevlileri, yaşlı bir kadını ambulansa bindirmeden önce bahçe hortumu ile yıkadı. Tepki çeken olay sonrası görevliler, yaşlı kadını 'pis koktuğu' gerekçesiyle yıkamak zorunda kaldıkları yönünde savunmada bulundu...

Abone ol

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Oropos Kenti Belediyesi'ne ait bir ambulans ekibinin, bir evde yalnız yaşayan, psikolojik sorunları olan ve yardıma muhtaç 69 yaşındaki kadını, hastaneye götürmeden önce evden çıkarıp bir battaniyenin üzerinde yere yatırdıktan sonra, çırılçıplak soyarak bahçe hortumu ile yıkadıkları görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı.

"Pis kokuyordu" savunması

Sağlık görevlileri yaşlı kadının günlerdir evden çıkmadığını ve banyo yapmadığını, büyük dışkısını ise bulunduğu yere yapması nedeniyle pis koktuğunu, bu nedenle yıkamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ambulans şirketi ile sözleşme feshedilecek

Oropos Belediye Başkanı Giorgos Giasimakis yaptığı açıklamada ortaya çıkan çağdışı görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirterek ambulans şirketi ile olan sözleşmenin fesh edileceğini açıkladı.

Giasimakis “Bir belediye başkanı ve bir doktor olarak bu görüntüleri, bu davranışı kabul etmem mümkün değil, her türlü yasal işlem yapılacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Sağlık Bakanı Thanos Pleuris olayın “Acınası bir vaka” olduğunu belirterek konunun sağlık bakanlığı ile ilgisi olmadığını tamamen özel şirkete ait sağlık görevlilerinin ihmalinden kaynaklandığını belirtti.

Pleuris, “Sağlık ekiplerimiz her gün can kurtarıyor, can kurtarmak için mücadele ediyor. Bu görüntüler kesinlikle kabul edilemez ve tüm sağlık çalışanlarına mal edilemez. İhmali olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız. Bu yapılanlar kabul edilemez. Bu çağdışı görüntüleri kabul etmiyoruz” dedi.

Oropos Savcılığı'nın da olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kemal Kılıçdaroğlu'na 400 kişilik 'dokunulmayacaklar listesi' verildi! Akşener'i itiraz eden tek isim kim? Flaş kulisler...
Foto Galeri Kemal Kılıçdaroğlu'na 400 kişilik 'dokunulmayacaklar listesi' verildi! Akşener'i itiraz eden tek isim kim? Flaş kulisler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal Güvenlik Kurumu önü boş kaldı
Sosyal Güvenlik Kurumu önü boş kaldı
Hatay'da korkutan bir deprem daha AFAD şiddetini duyurdu
Hatay'da korkutan bir deprem daha AFAD şiddetini duyurdu
Mustafa Sarıgül altılı masa için en uygun adayı duyurdu
Mustafa Sarıgül altılı masa için en uygun adayı duyurdu
Uzman isimden 'artçı deprem' uyarısı: 2 yıla kadar uzayabilir
Uzman isimden 'artçı deprem' uyarısı: 2 yıla kadar uzayabilir
Meral Akşener Altılı Masaya dönüyor! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etti!
Meral Akşener Altılı Masaya dönüyor! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etti!
İzmir'de tüfekle vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti
İzmir'de tüfekle vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti
Millet İttifakı'nın toplantısı 1 saat ertelendi! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener görüşmesi beklenecek
Millet İttifakı'nın toplantısı 1 saat ertelendi! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener görüşmesi beklenecek
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İYİ Parti'de! Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İYİ Parti'de! Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor
Konyalı kardeşlerin mont ve harçlıklarını gönderdiği depremzede, duygusal anlar yaşadı
Konyalı kardeşlerin mont ve harçlıklarını gönderdiği depremzede, duygusal anlar yaşadı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken paylaşım 'Yeni şartlar doğuyor'
İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken paylaşım 'Yeni şartlar doğuyor'
Son dakika CHP'den İYİ Parti'ye 5+1 teklifi! Meral Akşener'in reddedemeyeceği bir isim önerildi...
Son dakika CHP'den İYİ Parti'ye 5+1 teklifi! Meral Akşener'in reddedemeyeceği bir isim önerildi...
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolar
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolar