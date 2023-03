Ülke ayağa kalktı: Çırılçıplak soyup hortumla yıkadılar! Bakanlık harekete geçti

YUNANİSTAN'ın başkenti Atina yakınlarındaki Oropos kenti'nde yaşanan olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Ambulans görevlileri, yaşlı bir kadını ambulansa bindirmeden önce bahçe hortumu ile yıkadı. Tepki çeken olay sonrası görevliler, yaşlı kadını 'pis koktuğu' gerekçesiyle yıkamak zorunda kaldıkları yönünde savunmada bulundu...

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Oropos Kenti Belediyesi'ne ait bir ambulans ekibinin, bir evde yalnız yaşayan, psikolojik sorunları olan ve yardıma muhtaç 69 yaşındaki kadını, hastaneye götürmeden önce evden çıkarıp bir battaniyenin üzerinde yere yatırdıktan sonra, çırılçıplak soyarak bahçe hortumu ile yıkadıkları görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı.

"Pis kokuyordu" savunması

Sağlık görevlileri yaşlı kadının günlerdir evden çıkmadığını ve banyo yapmadığını, büyük dışkısını ise bulunduğu yere yapması nedeniyle pis koktuğunu, bu nedenle yıkamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ambulans şirketi ile sözleşme feshedilecek

Oropos Belediye Başkanı Giorgos Giasimakis yaptığı açıklamada ortaya çıkan çağdışı görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirterek ambulans şirketi ile olan sözleşmenin fesh edileceğini açıkladı.

Giasimakis “Bir belediye başkanı ve bir doktor olarak bu görüntüleri, bu davranışı kabul etmem mümkün değil, her türlü yasal işlem yapılacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Sağlık Bakanı Thanos Pleuris olayın “Acınası bir vaka” olduğunu belirterek konunun sağlık bakanlığı ile ilgisi olmadığını tamamen özel şirkete ait sağlık görevlilerinin ihmalinden kaynaklandığını belirtti.

Pleuris, “Sağlık ekiplerimiz her gün can kurtarıyor, can kurtarmak için mücadele ediyor. Bu görüntüler kesinlikle kabul edilemez ve tüm sağlık çalışanlarına mal edilemez. İhmali olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız. Bu yapılanlar kabul edilemez. Bu çağdışı görüntüleri kabul etmiyoruz” dedi.

Oropos Savcılığı'nın da olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.