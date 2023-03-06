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Mustafa Sarıgül altılı masa için en uygun adayı duyurdu

Mustafa Sarıgül altılı masa için en uygun adayı duyurdu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 6’lı masa için en uygun adayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylerek, "Kılıçdaroğlu, egosunu yenmiş, hırslarından arınmış, demokrat bir liderdir." dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Sarıgül, Meral Akşener’in Millet İttifakından ayrılmasının ardından yaptığı değerlendirmede 6’lı masa için en uygun adayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, “Bana her sorulduğu zaman söyledim bu geçiş dönemi için en uygun aday o masada Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Kılıçdaroğlu, egosunu yenmiş, hırslarından arınmış, demokrat bir liderdir. Arkasında durur, iyi bir ekiple iyi bir programla seçmenin önüne çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun kazanma ihtimalini son derece yüksek olduğunu görüyorum” diye konuştu.

“6’lı masaya umut bağlayanlar son yaşananlardan dolayı endişeli ve heyecanlı”

Basın mensuplarının “Meral Akşener’in 6’lı masadan ayrılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklama herkesi Halil İbrahim sofrasına çağırıyorum dedi. Siz bu sofrada bulunacak mısınız?" sorusuna yönelik açıklamalarda bulunan Sarıgül, şunları kaydetti:
“Aslında bu sofra bizim soframız. Mesele bizim sofraya oturup oturmamamız değil, mesele parti meselesi, sen ben meselesi değil, ittifakı koruma meselesi değil; mesele inanın ki demokrasi meselesidir. Milletin derdine derman olma meselesidir. Biz kurulduğumuz günden bugüne Edirne’den Kars’a kadar bir demokrasi sofrası kuracağız dedik. Zengin ve bereketli bir vatan sofrası kuracağız diyen bir partiyiz. Zaten biz bu amaçla kurulduk. O nedenle de tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıdan yanayız. Son yaşananlar şunu gösterdi ki 6’lı masaya umut bağlayanlar son yaşanan olaylardan dolayı biraz endişeli ve heyecanlı olduklarını görüyorum. Masanın bu havayı dağıtması lazım. Masaya yeni bir heyecan, yeni bir umut ve yeni bir enerji dalgasına ihtiyaç olduğunu bütün yurttaşlarımız söylemekte. Ben kendilerine başarılar diliyorum.”

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