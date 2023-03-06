Meral Akşener Altılı Masaya dönüyor! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yeni teklifte bulundu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in her iki belediye başkanına cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları için önerilerde bulunduklarını aktardı.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretlerinin ardından açıklama yaptı. Zorlu, Meral Akşener'in her iki belediye başkanına cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları için önerilerde bulunduklarını aktardı. Kürşat Zorlu, şunları dedi:

- Sayın genel başkanımız daha önce mutabık kaldığımız konularında müzakere süreci yönetmiştir. Milletin sesi milletin iradesi olma sesini en başından duyan genel başkanımız milletimizin yine sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı kapsayıcı öneriyle millet ittifakına önerisini sunmuştur.

Yetkili ve icracı cumhurbaşkanı Yardımcısı

- Büyükşehir belediye başkanlarımız sayın genel başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında her iki başkanımıza seçilecek cumhurbaşkanının yetkili icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir.

- Bu önerileri Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na aktaracak. (Meral Akşener’in Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin) Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz.