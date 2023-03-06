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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş istifa edecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı oluyorlar

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş istifa edecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı oluyorlar

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesi şartıyla Altılı Masa'ya geri dönüyor. Teklife Kemal Kılıçdaroğlu sıcak baktı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday gösterilince Belediye Başkanlığı görevinden istifa edecekler mi? İşte cevabı...

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Ankara Ankara olalı böyle sıcak siyasi trafik görmemiştir dedirten gelişmeler devam ediyor. Altılı Masa'yı terk eden Meral Akşener'siz toplanıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmeye hazırlanan Millet İttifakı'nın diğer 5 ortağının toplantısına dakikalar kala her şey bir anda değişti. 

Saat 14:00 aşlayacak toplantı beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş saat 13:50'de İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Yavaş ve İmamoğlu, İYİ parti lideri Meral Akşener'le görüşürken, Beşli Masa toplantısı 1 saat ertelendi.

Akşener 'yardımcı olsunlar, dönerim' dedi

Meral Akşener'le görüşen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İYİ Parti'den ayrılırken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesini teklif ettik,  Meral Akşener, bugünkü toplantıya katılacak" açıklaması yaptı. 

Kılıçdaroğlu 'yardımcılık' teklifine sıcak

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu sıcak baktı. Meral Akşener'in de katılımıyla Altılı Masa'nın toplanması beklenirken, İmamoğlu ve Yavaş, ada olduktan sonra Belediye Başkanlığı görevinden istifa edecekler mi sorusu gündeme geldi. 

Seçim bitene kadar belediye başkanı olarak kalacaklar

Seçim Kanunu'a göre, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine seçimle gelinmediği için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçim sonuçlanıncaya kadar belediye başkanlığı görevine devam edecekler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Yavaş ve İmamoğlu Belediye başkanlığı görevinden ayrılacak. 

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