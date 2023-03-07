Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum." dedi.

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Ramazan ayının habercisi olarak bilinen Şaban ayında ibadetler yerine getiriliyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"Bu mübarek gecenin hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin ve tüm İslam âleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Leyle-i Berat’ını tebrik ediyorum.

Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.