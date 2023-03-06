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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik HDP'den

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik HDP'den

6'lı masanın aday gündemi ile oturduğu masadan karar çıktı. İttifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Tebriklerini ileten HDP'li Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak muhalefet adayı için aylardır devam eden görüşmeler, büyük krizlerin ardından son buldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.  

Böylece Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak girecek.

6'lı masada Meral Akşener ile yaşanan aday krizi süresinde ortaya çıkan HDP'nin desteği, adayın Kılıçdaroğlu olmasıyla kuvvetlendi. 

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, son gelişmeleri değerlendirdi. 

HDP'den Kılıçdaroğlu'na tebrik 

HDP'nin aday çıkarma sürecinin deprem nedeniyle ertelendiğini belirten Sancar, muhalefetin ortak adayına destek fikrine açık olduklarını belirtti. 

Ortak adaya destek mesajı 

Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun dileklerini de ileten Sancar, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı'nda muhalefetle ortak aday fikrine açık olduğumuzu söylemiştik. Aday doğrudan HDP ile görüşmeler yapmalı, Türkiye'nin demokratik değişim ve adalet ihtiyacını karşılama yönünde bir ortaklık aramalı. Ve bunların hepsi kamuoyu önünde açık bir şekilde yapılmalı. dedik. 

Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Kılıçdaroğlu HDP ile ittifak güçlerimizle görüşmeli.

CHP ile HDP arasında yakınlık

Öte yandan, iki parti arasındaki yakınlık geçmiş yıllara dayanıyor.

HDP'nin Meclis'e girme sürecinde CHP'nin başlattığı "her evden bir oy" kampanyası akıllara kazınan olaylar arasında.

Bir diğer yandan geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, 6'lı masayı destekleyeceklerini ifade ederken, "HDP üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek iradeye sahiptir." açıklamalarında bulundu. 

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