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MHP'den CNN Türk'e Lütfü Türkkan tepkisi: Anlamakta zorluk çekiyoruz

MHP'den CNN Türk'e Lütfü Türkkan tepkisi: Anlamakta zorluk çekiyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CNN Türk canlı yayınında İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın sözlerinin paylaşılmasına tepki gösterdi. Yalçın, "Anlamakta zorluk çekiyoruz" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CNN Türk'ün canlı yayınında Parti Genel Başkanı İyi Meral Akşener'in ağır suçlamalarla Altı Masa'dan ayrılmasının ardından "sakin olun" çağrısında bulunan Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın paylaşımının okunmasına tepki gösterdi.

Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek” diye paylaştı.

CNN programı Türk'te Türkkan'ın mesajı okununca MHP'li Yalçın tepki gösterdi. Yalçın, kanalı hedef göstererek şu paylaşımı yaptı: "Lütfü Türkkan denen bir siyasi müptezelin tweet’ini konu eden CNN TV ne yapmaya çalışıyor anlamakta zorluk çekiyoruz.

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