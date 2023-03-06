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AK Parti'den Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisine itiraz

AK Parti'den Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisine itiraz

İYİ Parti lideri Akşener'in Millet İttifakı'na sunduğu İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerisine iktidar kanadından tepki geldi.

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 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum teklifin hukuk dışı olduğunu söyleyip, sunulan formülün anayasayı ihlal edeceğini vurguladı. Uçum, "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez. Aynı kişinin hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması anayasanın açık ihlalidir." ifadelerini kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın halkın iradesini yansıtmadığını dile getirerek altı masadan ayrılmasının ardından ittifakın bugünkü son toplantısının öncesinde yoğun siyasi gündem yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Akşener'le bir araya geldi. İYİ Parti lideri, İmamoğlu ve Yavaş'a 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' görevleri verilmesi halinde masaya döneceğini bildirdi. Akşener ile görüşen Kılıçdaroğlu, yapılan teklifi kabul etti.

Anayasaya aykırı

Ancak Akşener'in belediye başkanları için gündeme getirdiği 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' önerisine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Ogan'dan tepki geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ayhan Ogan, İmamoğlu ve Yavaş'ın belediye başkanlıklarının yanında 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olmasının anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da sunulan formülün hukuk dışı olduğunu dile getirip, "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" dedi.


KABOĞLU: GÖREVDEN AYRILMALARINA GEREK YOK
Öte yandan anayasa hukukçusu ve CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, resmi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı statüsü olmadığı için seçime kadar iki belediye başkanının görevden ayrılmasına gerek olmadığını ancak seçimden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmaları durumunda bu görevden ayrılmaları gerektiğini söyledi.

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