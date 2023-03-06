Meral Akşener Altılı Masa'ya döndü, toplantı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı açıklanıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'yı terk etmesi başlayan gerilim, bugün saat 15:40 itibariyle sona erdi. Altıyı Masa'nın saat 14:00'te yapılacak toplantısı öncesi siyaset gündemi adeta cayır cayır yandı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ziyaret ettiği Akşener, "İkiniz cumhurbaşkanı yardımcısı olursanız olur" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu kabul etti. Kılıçdaroğlu, Akşener, Yavaş ve İmamoğlu görüştü. Meral Akşener Altılı Masa'ya döndü. Saadet Partisi'nde Altılı Masa yeniden kuruldu.

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Millet İttifakı'nı alan Altılı Masa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından dağılmıştı. Karşılıklı ağır suçlamalar eşliğinde arka kapı diplomasisi çalıştı. Beşli Masa haline gelen Millet İtitfakı liderlerinin saat 14:00'te Saadet Partisi'nde toplanıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmeye hazırlandığı dakikalarda Ankara bir anda hareketlendi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Beşli Masa toplantısına 10 dakika kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesiyle Altılı Masa'daki kriz çözüldü ve Meral Akşener Altılı Masa'ya döndü. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak ilan edilecek. Meral Akşener'in Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelmesinin ardından Altılı Masa toplantısı başladı. Toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı açıklanacak... İşte saat saat sıcak gelişmeler...

16:00 Meral Akşener Altılı Masa için Saadet Genel Merkezi'nde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la otelde görüşüp anlaşmaya varan Meral Akşener, Altılı Masa toplantısına katılmak için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi...

15:30 Dörtlü zirve: Kılıçdaroğlu, Akşener, Yavaş ve İmamoğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu teklifini kabul ettikten sonra Meral Akşener'le bir otelde buluştu. Görüşmeye Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da katıldı. Toplantının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, “Az önce sayın Genel Başkanımızla CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle Genel Başkanımız Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklaması yaptı.

14:25 Kürşat Zorlu, Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu şartını duyurdu

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'den ayrılmasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Büyükşehir belediye başkanlarımız sayın genel başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında her iki başkanımıza seçilecek cumhurbaşkanının yetkili icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerileri Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na aktaracak. (Meral Akşener’in Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin) Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" dedi.

13:50 İmamoğlu ve Mansur Yavaş İYİ Parti'ye gitti

Saatler 13:50'yi gösterdiğinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. İki başkanın ziyareti sürerken, saat 14.00’te başlaması beklenen Millet İttifakı toplantısı saat 15.00’e alındı.

Akşener'i masaya davet ettik

Ziyaret sonrası Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu şu açıklamaları yaptı:

Ekrem İmamoğlu: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ile bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Türkiyemizin depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından Altılı Masa'nın stratejisinin önemli olduğunun bilincindeyiz. Buna binaen buradayız. Duygularımızı paylaştık.

Mansur Yavaş: Biz Millet İttifakı belediye başkanlarıyız. Masada olanları seyretme imkanımız yok. Önümüzde seçim var, milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Deprem felaketinden sonra yaraları saracak şekilde, tekrar bir araya gelinmesi arzusu, halkımızın arzusu. Biz de görev edindik, genel başkana ilettik. Değerlendirecekler.