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Yunan basınından ilginç yorum: Muhalefet, Erdoğan'ı kolay kolay yenebilecek gibi görünmüyor

Yunan basınından ilginç yorum: Muhalefet, Erdoğan'ı kolay kolay yenebilecek gibi görünmüyor

Meral Akşener'in açıklamaları ile muhalefet cephesinde ortaya çıkan çatlak dünya gündemindeki yerini koruyor. Son gelişmeleri mercek altına alan Yunan basını dikkat çeken bir analiz yayınladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı sert açıklama ile muhalefet cephesinde meydana gelen çatlak Türkiye'de olduğu kadar Dünya basınında da kendine geniş yer bulmaya devam ediyor.

Yunan Protothema gazetesi son gelişmeleri mercek altına alan bir Haber hazırladı.

'Türkiye'de seçimler

Muhalefet bugün Erdoğan'ın rakibini seçiyor' başlıklı haberde 'Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı İttifak'ın bölünmesinin ardından Erdoğan'ın karşısına çıkacak gibi görünüyor' denildi.

Akşener'in çıkışının muhalefet cephesinde bir sarsıntıya neden olduğunun altını çizen Yunan gazete şu haberde şu yoruma yer verdi;

'Parti yetkilileri bile bir 'yenilgi reçetesi'nden bahsediyor.'

Akşenerin İmamoğşu ve Yavaş'ı adaylık için önerdiği bilgisini okurları ile paylaşan Protothema anketlerde İmamoğlu'nun önde gözüktüğünün altını çizdi ve şu değerlendirmede bulundu;

'Anketlere göre daha güçlü görünen İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun yarıştan çekilmesiyle Kılıçdaroğlu'nun önü açıldı.'

Muhalefetin son ana kadar müceddele edeceğini yazan Yunan gazete 'Türk muhalefeti, Recep Tayyip Erdoğan'ı kolay kolay yenebilecek gibi görünmüyor' dedi.

Dün benzer bir analiz yazısı yayınlayan Bloomberg, 'Erdoğan, Aday Kavgası Konusunda Rakiplerini Eleştirdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıkmıştı.

'Oturdular, konuştular, dağıldılar'

Haberde Erdoğan'ın 'Oturdular, konuştular, dağıldılar' sözünün altı çizilmiş ve 'Türk lider Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet ittifakının Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesinde ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramamasının ardından rakiplerini siyasi çekişmelerle suçladı' denilmişti.

Bloomberg yaşanan siyasi krizi şu ifadeler ile özetledi;

'Ortak bir cumhurbaşkanı adayının onaylanamaması, Türk muhalefet ittifakını Cuma günü kargaşaya sürükledi. Merkez sağ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal demokrat siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti.'

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