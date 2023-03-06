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Adana'da yaşandı! Eve gelen arkadaşları feci halde buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da yaşandı! Eve gelen arkadaşları feci halde buldu

 ADANA’da bir kişi, evinde tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis, katili yakalamak için çalışma başlattı.

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İddiaya göre, Hüseyin Taşkıran'ın (38) evine gelen arkadaşları, Taşkıran'ı kafasından tabancayla vurulmuş halde buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise, Taşkıran'ı öldüren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Şahsın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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