Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'le görüştü! İYİ Parti açıkladı: Akşener Altılı Masa'ya döndü...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi teklifini görüşmek ve Meral Akşener'i Altılı Masa'ya davet etmek için Meral Akşener'le görüştü. Bir otelde gerçekleşen görüşmeye Kılıçdaroğlu ve Akşener'le birlikte Ekrem İmamoğlu ve Mansur da katıldı. İyi Partisi Sözcüsü Kürşat Zorlu, “Az önce genel başkanımızla CHP Genel Başkanı görüşme gerçekleştirdiler. Genel Başkanımız Altılı Masa toplantısına katılacak” dedi.

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Ankara'da siyaset gündemi alev alev yanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak Altılı Masa'yı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilsin, masaya döneyim" teklifi CHP tarafından kabul edildi. Akşener'in teklifini kabul eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, flaş bir karar aldı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da hazır bulunduğu ortamda Akşener ve Kılıçdaroğlu görüştü. Görüşme sonrası Meral Akşener Altılı Masa toplantısına katılmaya karar verdi.

Millet İtitfakı toplantısı ertelendi...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Meral Akşener olmadan ilan edileceği ilan edileceği Beşli Masa toplantısına 10 dakika kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Bunun üzerine Beşli masa toplantısı bir saat ertelenmişti. Ancak o erteleme saat 16:00'ya kadar uzatıldı. Reuters son dakika haberinde Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'in önerisini kabul ettiği belirtildi.

İYİ Parti: Görüştü, toplantıya katılacak..

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak toplantı bekletilirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşmek için bir otele geçti. Toplantıya, İmamoğlu ve Yavaş da katıldı. Oteldeki dörtlü zirvede Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmeleri konusunda anlaşmaya varaldı.

Kürşat zorlu 4'lü zirve sonrası açıkladı

Toplantının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, “İki değerli büyükşehir belediye başkanımızın icracı, yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konusunda. Az önce sayın Genel Başkanımızla CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle Genel Başkanımız Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklaması yaptı.