Meral Akşener şapkadan tavşan çıkardı. Her şey sil baştan! İmamoğlu ve Yavaş ayrıntısı...

Altılı masadan ayrılan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı adayı olmaları konusunda çağrıda bulunmuş ancak iki isimden ilk etapta olumlu yanıt alamamıştı. 3 isim bugün kısa bir toplantı yaptı ve Meral Akşener'e yeniden altılı masa yolu göründü.

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Herkes 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasını beklerken, Meral Akşener ekranlara çıkıp masayı yerle bir etti ve masadan kalkmıştı. Sebep ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığını diretmesiydi. Akşener, masadan ayrıldıktan sonra Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na aday olun çağrısı yapsa da iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmayı tercih etmişti. Bugün ise Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu kısa bir açıklama yaparak Meral Akşener'in yeni bir teklifle 6'lı masaya dönme durumundan bahsetti.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konuyla ilgili tüm detayları ve gündemin diğer başlıklarını, Youtube canlı yayınında değerlendiriyor.