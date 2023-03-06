BIST 5.388
DOLAR 18,90
EURO 20,10
ALTIN 1.124,34
HABER /  GÜNCEL

Meral Akşener şapkadan tavşan çıkardı. Her şey sil baştan! İmamoğlu ve Yavaş ayrıntısı...

Altılı masadan ayrılan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı adayı olmaları konusunda çağrıda bulunmuş ancak iki isimden ilk etapta olumlu yanıt alamamıştı. 3 isim bugün kısa bir toplantı yaptı ve Meral Akşener'e yeniden altılı masa yolu göründü.

Abone ol

Herkes 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasını beklerken, Meral Akşener ekranlara çıkıp masayı yerle bir etti ve masadan kalkmıştı. Sebep ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığını diretmesiydi. Akşener, masadan ayrıldıktan sonra Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na aday olun çağrısı yapsa da iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmayı tercih etmişti. Bugün ise Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu kısa bir açıklama yaparak Meral Akşener'in yeni bir teklifle 6'lı masaya dönme durumundan bahsetti.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konuyla ilgili tüm detayları ve gündemin diğer başlıklarını, Youtube canlı yayınında değerlendiriyor.

YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından artçılar durmuyor! Bugüne kadar...
7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından artçılar durmuyor! Bugüne kadar...
İstatistiklere göre Premier Lig şampiyonu belli oldu
İstatistiklere göre Premier Lig şampiyonu belli oldu
Pakistan'da intihar saldırısında 9 polis öldü
Pakistan'da intihar saldırısında 9 polis öldü
Adana'da yaşandı! Eve gelen arkadaşları feci halde buldu
Adana'da yaşandı! Eve gelen arkadaşları feci halde buldu
Görüntüler Hatay'dan geldi! Lodos bu hale getirdi
Görüntüler Hatay'dan geldi! Lodos bu hale getirdi
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş istifa edecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı oluyorlar
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş istifa edecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı oluyorlar
Yunan basınından ilginç yorum: Muhalefet, Erdoğan'ı kolay kolay yenebilecek gibi görünmüyor
Yunan basınından ilginç yorum: Muhalefet, Erdoğan'ı kolay kolay yenebilecek gibi görünmüyor
Ülke ayağa kalktı: Çırılçıplak soyup hortumla yıkadılar! Bakanlık harekete geçti
Ülke ayağa kalktı: Çırılçıplak soyup hortumla yıkadılar! Bakanlık harekete geçti
Sosyal Güvenlik Kurumu önü boş kaldı
Sosyal Güvenlik Kurumu önü boş kaldı
Hatay'da korkutan bir deprem daha AFAD şiddetini duyurdu
Hatay'da korkutan bir deprem daha AFAD şiddetini duyurdu
Mustafa Sarıgül altılı masa için en uygun adayı duyurdu
Mustafa Sarıgül altılı masa için en uygun adayı duyurdu
Uzman isimden 'artçı deprem' uyarısı: 2 yıla kadar uzayabilir
Uzman isimden 'artçı deprem' uyarısı: 2 yıla kadar uzayabilir