ABD Genelkurmay Başkanı Milley PKK'yı ziyaret etti Ankara ABD’nin Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin temasları tepki çekti. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

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ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, “General Milley, bugün (ABD’li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye’nin kuzeyini ziyaret etti. IŞİD ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi” açıklamasında bulundu.

Tepki çeken ziyaret sonrası Ankara harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ın 4 Mart’ta Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istenmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake bugün, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ın 4 Mart’ta Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve söz konusu ziyarete ilişkin izahat (açıklamalar) istendi.