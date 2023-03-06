EYT yasalaştı emekli promosyon kampanyaları yenilendi bankalar kesenin ağzını açtı
EYT düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girerken, emekli maaşı ile beraber banka promosyonu hesapları başladı. Birçok banka emekli promosyon kampanyaları için yenilemeye gitti ve ek ödeme imkanı sundu.
EYT düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi ve e-Devlet üzerinden başvurular başladı. EYT düzenlemesinde yaş şartı tamamen kalkması milyonlarca kişiyi sevindirirken artık maaş ve emekli promosyon hesapları başladı, Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor. 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edecek olması bankaların iştahını kabarttı. Banka promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte tüm detaylar...
Ziraat Bankası emekli promosyonu
Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Halkbank emekli promosyonu
Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Vakıfbank emekli promosyonu
Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi.
Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.