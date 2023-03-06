EYT yasalaştı emekli promosyon kampanyaları yenilendi bankalar kesenin ağzını açtı

EYT düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi ve e-Devlet üzerinden başvurular başladı. EYT düzenlemesinde yaş şartı tamamen kalkması milyonlarca kişiyi sevindirirken artık maaş ve emekli promosyon hesapları başladı, Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor. 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edecek olması bankaların iştahını kabarttı. Banka promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte tüm detaylar...