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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Berat Kandili'ni kutladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Berat Kandili'ni kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayının müjdesi olan Berat Kandili münasebetiyle, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, tüm vatandaşlarımızın bu mübarek gecesini manevi beratımıza vesile olması niyazıyla kutluyor, yaşadığımız sıkıntılardan kurtuluş için bir şifa, bir eşik olmasını ümit ediyorum. Hayırlı ve bereketli kandillerimiz olsun inşallah. Nice ilahi mükafata erişmeyi kalpten diliyor, dualarımızın kabul, Allah'ın yar ve yardımcımız olmasını temenni ediyorum."

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