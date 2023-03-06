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HABER /  POLİTİKA

6'lı masanın yeni formülüne hukuk engeli: Anayasanın açık ihlali

6'lı masanın yeni formülüne hukuk engeli: Anayasanın açık ihlali

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, CHP'li iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülünün Anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, CHP'li iki belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülüyle ilgili,  "Anayasanın açık ihlalidir. Hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur" açıklamasını yaptı.

Mehmet Uçum: Halk hesabını sorar

Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" ifadelerinde bulundu.

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