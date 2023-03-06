Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Seçim sürecini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart cuma günü Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararı imzalayacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, deprem felaketinden sonra ertelenmesi gündeme gelen seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, depremden önce 14 Mayıs'ta yapılması belirlenen seçimlerin bir an önce aradan çıkartılması gerektiğini söyledi.

10 Mart'ta seçim sürecini başlatıyoruz

10 Mart'ta süreci başlatacaklarını belirten Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

"Seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması şarttır. Daha önce açıkladığımız gibi 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğini biliyoruz.

10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz.

Türkiye'nin, bu afetlerin yaralarını sarması, doğrudan ve dolaylı etkilerini toparlaması için güçlü bir yönetime, güçlü bir siyasi iradeye ihtiyacı vardır.

İkametgahını veya seçmen kaydını değiştiren depremzedelerin hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlıyoruz."