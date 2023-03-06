BIST 5.392
DOLAR 18,90
EURO 20,20
ALTIN 1.124,23
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Seçim sürecini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Seçim sürecini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart cuma günü Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararı imzalayacağını söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, deprem felaketinden sonra ertelenmesi gündeme gelen seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, depremden önce 14 Mayıs'ta yapılması belirlenen seçimlerin bir an önce aradan çıkartılması gerektiğini söyledi.

10 Mart'ta seçim sürecini başlatıyoruz

10 Mart'ta süreci başlatacaklarını belirten Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

"Seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması şarttır. Daha önce açıkladığımız gibi 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğini biliyoruz. 

10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz.

Türkiye'nin, bu afetlerin yaralarını sarması, doğrudan ve dolaylı etkilerini toparlaması için güçlü bir yönetime, güçlü bir siyasi iradeye ihtiyacı vardır.

İkametgahını veya seçmen kaydını değiştiren depremzedelerin hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlıyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "kentsel dönüşüm" tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "kentsel dönüşüm" tepkisi
MHP'den CNN Türk'e Lütfü Türkkan tepkisi: Anlamakta zorluk çekiyoruz
MHP'den CNN Türk'e Lütfü Türkkan tepkisi: Anlamakta zorluk çekiyoruz
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Berat Kandili'ni kutladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Berat Kandili'ni kutladı
Yılmaz Özdil, Sözcü TV'deki görevinden ayrıldı
Yılmaz Özdil, Sözcü TV'deki görevinden ayrıldı
Et fiyatına 'açıklanamayan' büyük zam: Kasaplar bile isyan etti
Et fiyatına 'açıklanamayan' büyük zam: Kasaplar bile isyan etti
6'lı masanın yeni formülüne hukuk engeli: Anayasanın açık ihlali
6'lı masanın yeni formülüne hukuk engeli: Anayasanın açık ihlali
Mustafa Sarıgül: Geçiş dönemi için en uygun isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur
Mustafa Sarıgül: Geçiş dönemi için en uygun isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur
CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerde 'İyi Parti dönüşü' başladı
CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerde 'İyi Parti dönüşü' başladı
Meral Akşener altılı masaya döndü Doğu Perinçek, 'ABD krize el koydu' dedi
Meral Akşener altılı masaya döndü Doğu Perinçek, 'ABD krize el koydu' dedi
Bartın'da 19 yaşındaki genç, kendisine engel olmak isteyen babasını öldürdü
Bartın'da 19 yaşındaki genç, kendisine engel olmak isteyen babasını öldürdü
AK Parti'den Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisine itiraz
AK Parti'den Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisine itiraz
Arap ülkeleri, deprem felaketinde destekleriyle Türkiye'yi yalnız bırakmadı
Arap ülkeleri, deprem felaketinde destekleriyle Türkiye'yi yalnız bırakmadı