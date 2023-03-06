Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu

Cumhurbaşkanı adaylığı krizinin yaşandığı 6'lı Masa'da uzlaşma sağlandı. 4.5 saat süren toplantının ardından kabalık bir gruba seslenen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Genel başkanlar, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak." dedi.Abone ol
Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak muhalefet adayı için aylardır devam eden görüşmeler, büyük krizlerin ardından son buldu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantının ardından son dakika açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak girecek.