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Adayın açıklandığı anlara damga vuran görüntü! Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti

Adayın açıklandığı anlara damga vuran görüntü! Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti

CHP liderinin adaylığına karşı çıkması nedeniyle 6'lı Masa'yı terk eden ancak yapılan istişareler sonucu geri dönen Akşener'in adayın açıklandığı ve Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu anlardaki surat ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı Masa, cumhurbaşkanı adaylarını sonunda açıkladı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 4.5 saat süren son toplantının ardından kalabalık bir gruba seslenmek üzere 6 liderle birlikte kameralar karşısına geçen Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti

Bir önceki toplantıda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'yı terk eden, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" önerisiyle geri gelen Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının açıklandığı anlardaki surat ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Akşener'in ve suratının asık olduğu görüldü.

Ne olmuştu?

Bir önceki toplantıda resti çeken Meral Akşener, parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Anketlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isminin ön plana çıktığını ancak bunun 6'lı Masa'da reddedildiğini söyleyen Akşener, "Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz noktada dün itibarıyla 6'lı Masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetli oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, alternatiflerin kara listeye alınarak tek adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönmüştür." demişti.

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