Merdan Yanardağ çılgına döndü: Akşener'e tepki gösterdi

Merdan Yanardağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlıklarına devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcıları olmalarına ilişkin talebine tepki gösterdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyonu devirmesinin ardından bugün şartlı bir şekilde masaya geri döndü. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiğini daha önce açıklayan Akşener, Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olması gerektiğini dile getirmişti. Bugün yaşanan gelişme ile vites küçülten Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığını koalisyon masasına önerdi.

"Büyük hata olur"

Akşener'in bu önerisi CHP tarafından fonlanan medyada tepkiyle karşılandı. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Meral Akşener'in bu hamlesini "Büyük hata olur. Bu, daha baştan Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlamak, ikisi sayesinde seçilmiş bir kişi görüntüsünü vermek ve kuşatmak demektir." sözleri ile değerlendirdi.

"Buna izin verilmesi büyük bir politik yanlıştır"

Bir partinin iç işlerine karışılmasının doğru olmadığını dile getiren Yanardağ, "Buna izin verilmesi ise büyük bir politik yanlıştır. Burada itiraz ettiğim kişiler ne Mansur Yavaş ne de Ekrem İmamoğlu'dur, izlenen yanlış politik tutumdur, yöntemdir." dedi.

"Kılıçdaroğlu'na 'sen işe yaramazsın' demektir"

Yanardağ şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'nin, 'icracı ve yetkili' iki cumhurbaşkanı yardımcısı önerisi, CHP'nin içine hançer sokmaktır. Kılıçdaroğlu'na, 'Sen işe yaramazsın, ne seçimi kazanabilir ne de ülkeyi yönetebilirsin' demektir. Bu önerinin kabulü, Akşener'i intihardan kurtarır, ama CHP'yi de batırır.

"Akşener'in dayatmasına boyun eğilmemeli"

Akşener'in dayatmasına boyun eğilmemeli.. Yönetilemez bir koalisyon görüntüsü veriliyor. Bu topluma güven vermez, tersine yol açar. Eğer kararlılık gösterilip yola devam edilseydi, krizden güçlenerek çıkılırdı. Şimdi, 'Bir adayı bile sorun yaratmadan belirleyemediniz' denecek.

Kemal Bey'e bu kadar saygısızlık yapılmasına birilerinin "yeter" demesi gerekiyor. Millet İttifakı'nın diğer liderlerine de aynı şey yapılıyor."