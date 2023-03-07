Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı tweet yeniden gündem oldu, herkes paylaşıyor!

Millet İttifakında son günlerde yaşanan hareketlilik Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesiyle yeni bir ivme kazandı. Süreçte adı en çok geçen isimlerden biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu, o da ABB Başkanı Mansur Yavaş ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldu. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önce attığı bir tweet sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Beylikdüzü Belediye Başkanlığı koltuğuna 2014'te oturan İmamoğlu, 2019'daki yerel seçimlerde İBB Başkanlığını kazanmıştı. 2023 seçimleri yaklaşırken adaylık için adı en sık konuşulan isimlerden biri oldu, öyle ki altılı masada Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı sunduğu isimlerden biri de İmamoğlu'ydu.

Sosyal medyanın konuştuğu gönderide İBB Başkanının 2012'de attığı, sırasıyla Beylikdüzü, İstanbul ve Türkiye'de iktidar olma hedefini belirttiği tweet yeniden gündeme girdi.

Hakkında dava açıldı en büyük desteği Akşener verdi

Anketlerde aldığı yüksek oyla dikkat çeken İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıl YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İYİ Parti lideri Akşener'in kararın ardından yaşanan süreçte İmamoğlu'na verdiği destek 6'lı masada da tartışmaları beraberinde getirmişti.

Masadan sert sözlerle ayrılmıştı

Perşembe günkü 6'lı masa toplantısına dek adaylığına gerek İYİ Partili kurmaylar gerekse Meral Akşener tarafından sıcak bakıldığı bilinen İmamoğlu'nun adaylığına Kılıçdaroğlu'nun toplantıda onay vermediği belirtildi. Akşener, Yavaş ve İmamoğlu yerine 5 liderin Kılıçdaroğlu'nda anlaşması üzerine masadan sert sözlerle ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı yardımcıları olacak

Sonraki günlerde Akşener'in masaya geri dönmesi için adaylık denkleminde İmamoğlu veya Yavaş'ın da yer aldığı bir formül üretme çabaları sonuca ulaştı. İki belediye başkanı, Millet İttifakının seçimi kazanması durumunda 5 genel başkanla birlikte cumhurbaşkanı yardımcıları olacak.

Şimdi herkes İmamoğlu'nun o sözünü paylaşıyor

Dün akşamki açıklamaların ardından dikkatleri bir kez daha üstüne toplayan Ekrem İmamoğlu'nun 2012'de Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önceki paylaşımı yeniden konuşulmaya başladı.

ÖNCE BEYLİKDÜZÜ, SONRA İSTANBUL VE TÜRKİYE...

İmamoğlu o tweet'inde şu ifadelere yer vermişti:





"Beylikdüzü'nde iktidar olmadan bize uyku yok. Bilin ki ardından İstanbul'da, Türkiye'de iktidarız."