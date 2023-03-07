En büyük mülteci kampında yangın Yaklaşık 2 bin sığınak yandı

Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında çıkan yangında 2 bin çadır yandı. Yangında can kaybı olmadığı ancak 12 bin kişinin yerinden olduğu açıklandı. Yangının yemek pişirmek için kullanılan tüplerden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Bangladeş’teki Rohingya Mülteci Kampı’nda önceki gün yangın çıktı. Yangın, 12 bin Arakanlı Müslümanı barınaksız bıraktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın derme çatma kulübelerin mutfaklarındaki tüp gazların alev almasıyla hızla yayıldı. Bangladeş’in mülteci yetkilisi Mijanur Rahman, yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 2 bin sığınak yandı” dedi.

Polis, yangınının nedeninin sabotaj olup olmadığını araştırıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre bir kişi gözaltına alındı. Bangladeşli bir yetkili, Pazar günü yerel saatle 14:45 civarında başlayan yangının bambu ve brandadan yapılmış kulübeleri hızla yok ettiğini söyledi. Alevlerin üç saatte kontrol altına aldığını belirten yetkili kamptaki en az 35 cami ve 21 eğitim merkezinin yangında kaybedildiğini açıkladı. Bölgede çekilen fotoğraflar yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor. Pazartesi günü yangın mahalline geri dönen yüzlerce kişi, yaşadıkları sığınaklardan geriye kalanları görmek ümidiyle Cox’s Bazar bölgesine döndü.

Kamp sakinleri küle dönmüş barınakların arasında, yalnızca metal payandaların ve çatı saclarının kaldığını gördü. BBC’ye konuşan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’ndan Hrusikesh Harichandan, kampta büyük hasar olduğunu söyledi. Harichandan, kampa su ve test gibi gibi temel hizmetleri sağlayan merkezlerin de etkilendiğini belirtti. 30 yaşındaki Rohingyalı Mamun Johar, “Barınağım yerle bir edildi.

[Dükkanım] da yandı. Yangın benden her şeyi aldı, her şeyi” dedi. Mültecileri destekleyen yardım kuruluşu Refugees International’dan Hardin Lang, “mega kampın” kapasitesinin çok daha üzerinde kişiye ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, yangından etkilendiği tahmin edilen 12 bin kişinin yeni yerlere sevk edilmesinin zor olacağını söyledi. Bangladeş Savunma Bakanlığı’nın geçen ay yayımladığı rapora göre, Ocak 2021 ile Aralık 2022 arasında Rohingya’daki kamplarda, 60’ı kundaklama sonucu olmak üzere, 222 yangın çıktı. Mart 2021’de, yerleşim yerindeki bir kampta çıkan büyük bir yangının ardından en az 15 kişi ölmüş ve yaklaşık 50 bin kişi yerinden edilmişti.