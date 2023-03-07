Meral Akşener'in yüzü asıktı bildiride 'uygun göreceği zamanda' sürprizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın cumhurbaşkanı adayı oldu. Bildirinin son maddesinde Mansur Yavaş ve İmamoğlu’nun “cumhurbaşkanının uygun göreceği zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacağı” hükmü eklenmesi tartışma konusu oldu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya dönerken altı liderin uzlaşmasıyla Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Seçimin kazanılması halinde, ittifakta yer alan beş genel başkan ise cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacak.

Akşener’in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazıyla başlayan kriz, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle aşıldı.

Geçiş sürecinin yol haritası

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun adaylığını duyurduğu Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından da üzerinde uzlaşma sağlanan “geçiş sürecinin yol haritası” da açıklandı.

12. maddede İmamoğlu ve Yavaş var ama...

Başlangıçta 11 madde olarak planlanan yol haritasına, yeni uzlaşma çerçevesinde Mansur Yavaş ve İmamoğlu’nun “cumhurbaşkanının uygun göreceği zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacağı” hükmü eklendi.

Toplantıda Yavaş ve İmamoğlu’nun hukuki olarak iki görevi yapıp yapamayacağı da tartışıldı. Seçimler öncesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı için görevden istifa gerekmiyor.

Ancak seçimden sonra da iki büyük ilin boş bırakılmaması ve yasal altyapının oluşturulması için iki başkanın konumuyla ilgili cumhurbaşkanına inisiyatif tanınması kararlaştırıldı.