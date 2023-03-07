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HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti! CHP 'Hiçbir sakınca yok' cevabı verdi

HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti! CHP 'Hiçbir sakınca yok' cevabı verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar “Kılıçdaroğlu’nu genel merkezimize bekliyoruz” daveti yaptı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür” ifadeleriyle yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Aday çıkarma süreciyle ilgili değerlendirmelerinin sürdüğünü söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan ise Kılıçdaroğlu’na tebrik ve davet geldi. Sancar, “Toplumda güçlü bir değişim isteği var. Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde konuşmak için ziyaretini bekliyoruz” dedi.

Özel: HDP'ye ziyaret olasıdır

Habertürk’te canlı yayına katılan CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, soru üzerine “HDP’ye ziyaret olasıdır” dedi. Özel, şöyle konuştu: “Mithat Sancar’ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir" dedi. Özel öyle devam etti: 

Seçmenleri ve partileri ayırması mümkün değil

- Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye’yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.

- Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP’yi ziyaret ettik, tüm siyasi partilerle birlikte. O zaman bir tek MHP randevu vermemişti. AK Parti’ye de gitmiştik.

- Kampanya süreci başlamadan ya da kampanya süreciyle birlikte, diğer partilerin ziyaret edildiği gibi ziyaret edilmesi olasıdır. Burada herhangi bir sakınca görmem."

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