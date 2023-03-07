Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne dedi? Meral Akşener'e özel teşekkür ettiler

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıkladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklamalar geldi. İmamoğlu ve Yavaş peş peşe paylaşım yaptı.

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Altılı Masa toplantısı sonrası Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Toplantının ardından 6 liderin imzasıyla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası da duyuruldu.

Yayımlanan metnin 12. maddesinde “İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır” ifadeleri yer aldı. Bu kararın ardından İmamoğlu ve Yavaş’tan ilk açıklamalar geldi.

Aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İnanıyoruz ki Genel Başkanımız öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız” dedi.

Hep Birlikte mutluluklara yürüyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye’nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'e özel teşekkür etti

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ikinci paylaşımlarında ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ayrıca teşekkür ettiler. Yavaş ve İmamoğlu "Milletimizin arzusu doğrultusunda, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi. Bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve samimi bir istişarede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz" ifadelerini kullandı.