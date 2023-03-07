Şok iddia! Hulusi Akar Meral Akşener'i mi ziyaret etti? Akar'ın Akşener'e getirdiği mesaj neydi?

Siyaset sahnesini karıştıracak iddia... 2018 seçimi öncesi adaylığı gündemde olan Abdullah Gül'e ziyareti hafızalarda tazeliğini koruyan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Altılı Masa'nın kriz yaşadığı toplantıdan önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Gizli bir ziyaretin' gerçekleştiği iddia edildi. Karar yazarı Akif Beki, "Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener'i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı?" diye sordu.

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Karar yazarı Akif Beki, "Akşener'in gizli ziyaretçisi olsa ne yazar" başlığıyla kaleme aldığı yazıda 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 'helikopter' ile ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Aynı helikopter yolcusunun, seçim üzeri muhalefet semalarında yine belirdiği ve bu kez Akşener'i ziyaret ettiği söylentileri dolaşıyor" ifadelerini yazdı.

Getirdiği mesaj neydi, ikna etti mi?

"Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener'i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı?" sorularını soran Beki, şunları yazdı:

- Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmaması için, 2018'de Abdullah Gül'ün yan bahçesine bir helikopter inmişti. Askeri helikopterdi, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı taşıyordu. Beraberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinden bir isim, İbrahim Kalın vardı. Ricacı olmaya gelmişlerdi.

Aynı helikopterin yolcusu Akşener'e gitti

- Bu olay, askerin siyasete antidemokratik müdahale skandallarını andırıyordu, çokça eleştirildi.

- Aynı helikopter yolcusunun, seçim üzeri muhalefet semalarında yine belirdiği ve bu kez Akşener'i ziyaret ettiği söylentileri dolaşıyor. Hani şu ortak adayın açıklanacağı ama krizle sonuçlanan Altılı Masa toplantısından hemen önce...

Güvenilir bir rivayet zincirinden...

- Güvenilir bir rivayet zincirinden benim kulağıma kadar geldi, inananlar olmuş, düşünün.

- Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener'i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı?

Akşener krizi o ziyaret sonrası mı çıkardı

- Yani Akşener'in kriz çıkaran hamlesinde gizli ziyaretçisinin bir rolü, etkisi var mı? Şimdilik esrarını koruyor ama sis perdesi dağılınca aslı astarı çıkacaktır. Gizli kapaklı müdahaleler, bilhassa alışkanlık haline getirildiğinde ilanihaye sır olarak kalmıyor, bu bir.

Bu rivayetler durduk yere çıkmıyor

- Durup dururken, yok yere ortaya çıkmıyor, bu da iki. Bir olay tuhaf kaçıyor, mantıklı gelmiyor, görünen haliyle izah edilemiyorsa altında komplo aranıyor. Dolayısıyla Akşener'in; önce kendisine, sonra masaya zarar verecek bir işe niye kalkıştığını açıklayamayanlar, çok teoriler geliştirecek daha.