BIST 5.392
DOLAR 18,91
EURO 20,20
ALTIN 1.122,93
HABER /  GÜNCEL

Diyanet 80 sözleşmeli personel alacak: Başvuru tarihi belli oldu!

Diyanet 80 sözleşmeli personel alacak: Başvuru tarihi belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığına çeşitli unvanlarda 80 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvuru tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına destek personeli olarak temizlikçi, bulaşıkçı, sıhhi tesisatçı, garson, bahçe bakım elamanı, marangoz ile koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında 10 kadın ve 70 erkek personel alımı gerçekleştirilecek.

Personel alımı yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak yapılacak.

Adaylar 6-20 Mart'ta "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvurabilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ersan Şen fena dile düştü! Teselli mektubu yazan da var 'Ersan Şen'e ne olacak şimdi' diyen de...
Ersan Şen fena dile düştü! Teselli mektubu yazan da var 'Ersan Şen'e ne olacak şimdi' diyen de...
Şok iddia! Hulusi Akar Meral Akşener'i mi ziyaret etti? Akar'ın Akşener'e getirdiği mesaj neydi?
Şok iddia! Hulusi Akar Meral Akşener'i mi ziyaret etti? Akar'ın Akşener'e getirdiği mesaj neydi?
HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti! CHP 'Hiçbir sakınca yok' cevabı verdi
HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti! CHP 'Hiçbir sakınca yok' cevabı verdi
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne dedi? Meral Akşener'e özel teşekkür ettiler
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne dedi? Meral Akşener'e özel teşekkür ettiler
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne zaman istifa edecek! Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı oldular
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne zaman istifa edecek! Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
EYT açıklaması! Merak edilen soru yanıt buldu
EYT açıklaması! Merak edilen soru yanıt buldu
Merdan Yanardağ çılgına döndü: Akşener'e tepki gösterdi
Merdan Yanardağ çılgına döndü: Akşener'e tepki gösterdi
Adayın açıklandığı anlara damga vuran görüntü! Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti
Adayın açıklandığı anlara damga vuran görüntü! Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti
Kemal Kılıçdaroğlu: Hak ettiğimiz düzeni yeniden kuracağız
Kemal Kılıçdaroğlu: Hak ettiğimiz düzeni yeniden kuracağız
Meral Akşener, adaylık duyurusu sonrası yemeğe katılmadı
Meral Akşener, adaylık duyurusu sonrası yemeğe katılmadı
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik HDP'den
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik HDP'den