Ersan Şen fena dile düştü! Teselli mektubu yazan da var 'Ersan Şen'e ne olacak şimdi' diyen de...

Altılı Masa'da çıkan krizinin ardından canlı yayında 'İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilirim' diyen ve Meral Akşener tarafından aranarak canlı yayında görüşmeye davet edilen Prof. Dr. Ersan Şen, Meral Akşener'in masaya dönmesinin ardından dalga konusu oldu. Şahan Gökbakar, "Ersan Şen'e ne olacak şimdi! diye sorarken, Ahmet Hakan, "Teselli mektubu yazdı. Sosyal medyada Ersan Şen capsleri rekor kırarken, Ersan Şen'den ilk açıklama geldi.

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Ekranların her konuda vazgeçilmez tartışmacısı hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'i, Habertürk canlı yayınında İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini arayıp "Adaylık konusunda ciddiysen gel görüşelim" dediğini açıklaması olay olmuştu. Kriz çözüldü ve Meral Akşener Altılı Masa'ya döndü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edildiler. Ersan Şen'in cumhurbaşkanı adaylığı hayalleri de suya düştü.

Siz elinizde geleni yaptınız Hocam!

Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan, "Ersan Şen'e teselli mektubu" yazdı. "Sayın Hocam. Siz elinizden geleni yaptınız." diyen Ahmet Hakan, Ersan Şen'le dalgasını şöyle geçti: "Memleket için elinizi taşın altına koyacağınızı söylediniz. Ama onlar ne yaptılar? Elinizi taşın altında bıraktılar.

Anne sözü tutun hocam iyidir...

"Annemin bir sözü vardır Sayın Hocam. Herkes kendini kurtarır, olan sana olur. Bu bilimsel bir tez değildir ama anne sözüdür. Anne sözleri de bazen bilimsel tezleri bile terlikle döver. Bu sözü, hatıra defterinize not alın lütfen. Çok işinize yarayacaktır."

Peki şu an Ersan Şen ne olacak?

Yaşanan gelişmelerin ardından Twitter’da “Ersan Şen ne olacak?” diye tweet’ler atıldı. Komedyen Şahan Gökbakar paylaşımında “Peki şu an Ersan Şen ne olacak? Bir de yine gerilirseniz hemen sayıp sövmeyin birbirinize. O ona sıtma dedi, o öbürüne AKP ağızlı dedi. Partili gazeteciler, yayıncılar hesapçı ve hain ilan etti. Çekişmeli boşanma yaşayan çiftler gibi olmasın ama bu seviyede artık. Hayırlısı” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Levent Üzümcü ise “Arada şu değeri harcadınız, bunu da unutmayacağız!” diye yazdı.

Yapımcı Armağan Çağlayan da “Olan Ersan Şen’e oldu. Adamla bir görüşselerdi bari” dedi.

Ersan Şen: Dağılan masayı toparladım

Ersan Şen ise katıldığı Medya Tava canlı yayınında "Dağılan masanın toplanmasına da yardım ettiğimi düşünüyorum" diyerek yine kendisine pay çıkardı.