Kasımpaşa'dan kritik galibiyet 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılamayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Chouiar, 39. dakikada Koita ve 60. dakikada Malsa kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 45. dakikada Fernando penaltıdan attı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 25'e yükseltirken Antalyaspor 25 puanda kaldı.
Gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Larsson’un savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Bertuğ Yıldırım’ın karşı karşıya pozisyonda ayağının içiyle yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat iki hamlede topu kontrol etti.
22. dakikada Eysseric’in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Leite’nin müdahalesiyle ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Chouiar, yerden sektirerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
26. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Koita, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
39. dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak’ın hatası sonrasında araya giren Fall’ın pasında, topla buluşan Koita’nın ceza sahası ön çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
42. dakikada Bünyamin’in ceza sahası içinde Couiar’ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR talimatıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Fernando, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Donk’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Koita’nın kafayla indirdiği topa Tırpan ceza alanı ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.
60. dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak’ın savunmadan çıkmaya çalışırken yaptığı hata sonrasında sağ tarafta topla buluşan Fall’ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Malsa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
73. dakikada Antalyaspor atağında Fernando’nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat’ın son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.
74. dakikada Tırpan’ın savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Koita, rakip savunmayı çalımlayıp ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
90+3. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazından önünde bulan Aytaç Kara bekletmeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, kaleci Leite son anda topu kornere çeldi.