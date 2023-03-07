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Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanıyla ilgili AK Parti'den açıklama: SP için tarihi utançtır

Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanıyla ilgili AK Parti'den açıklama: SP için tarihi utançtır

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu, ilk yorum AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Turan, "Tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır." dedi.

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Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde yapılan Altılı Masa toplantısı sonrası SP lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin ortak adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutladı.

Saadet Partisi'ne ise tepki gösteren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!"

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