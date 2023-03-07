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Ankara'da DEAŞ operasyonu 18 şahıs yakalandı, sınır dışı edilecekler!

Ankara'da DEAŞ operasyonu 18 şahıs yakalandı, sınır dışı edilecekler!

Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri elde edilen 18 şahıs yakalandı. Öte yandan şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınırdışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilmeleri planlandığı öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan uzun soluklu risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri elde edilen toplam 20 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 18 şahıs yakalandı.

Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınırdışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilmeleri planlandığı öğrenildi.

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