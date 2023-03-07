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Kılıçdaroğlu aday oldu, ilk istifa geldi: "Bunun parçası olmak istemiyorum"

Kılıçdaroğlu aday oldu, ilk istifa geldi: "Bunun parçası olmak istemiyorum"

Altılı masanın aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından ilk istifa haberi geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı bir yazılı açıklamayla istifasını duyurdu. Ödemiş, istifa gerekçesi olarak, "Son yıllarda yaşadığımız kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyasetin, bir başka versiyonunun, eser miktarda da olsa, öznesi olmak istemedim" açıklamasında bulundu.

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Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından, "bunun parçası olmak istemiyorum" diyerek istifasını sundu.

"Hayal kırıklığı"

Birçok kez, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazlarını parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na ilettiğini belirten Ödemiş, istifasına ilişkin "Türkiye’nin yeni dönemi şekillendireceği iddiasıyla açıklanan liderlik namzedini ve bu liderliğin kadro yapısını, büyük bir heyecanla çıkmış olduğumuz siyasi maceramız için bir hayal kırıklığı olduğu gerekçesiyle, son yıllarda yaşadığımız kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyasetin, bir başka versiyonunun, eser miktarda da olsa, öznesi olmak istemediğimi tüm kamuoyuna duyurmak istedim." ifadelerini kullandı. 

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

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