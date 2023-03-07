5. kattan atladı! Kendisini yakalamak isteyen kişinin üzerine düştü

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde apartmanın 5. katından atlayan kadın, aşağıda bekleyen kişinin üzerine düştü. İki kişi de tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 5. katında ikamet eden bir kadın, sabaha karşı balkona çıktı. Kendisini balkondan aşağı bırakan kadın, aşağıda kendisini fark eden ve tutabilmek için bekleyen bir kişinin üzerine düştü. Olayda, kadın ve üzerine düştüğü adam yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu, adamın ise ayağında kırık olduğu öğrenildi.