Okullarda yeni dönem! 4 gün okul, 3 gün tatil...

Yurt dışında iş dünyasında 4 gün iş, 3 gün tatil modelinin iş verimini artmasının ardından bu modelin eğitimde uygulanması planlanıyor. Finlandiya, söz konusu sistemi uygulamaya koymak amacıyla harekete geçerken Türkiye'nin de bu konuda adım atması ihtimal dahilinde. Yeni modelin 2023-2024 eğitim sezonunda uygulanması planlanıyor.

Abone ol

Dünya üzerinde birçok kurumsal firma son dönemde sıklıkla karşımıza çıkan 4 gün iş, 3 gün tatil uygulamasını hayata geçirdi. Bu modelde çalışma hayatında iş verimini artırmak hedefleniyor.

Eğitimde 4 gün okul, 3 gün tatil modeli

Uygulamanın hayata geçirildiği ülkelerde olumlu geri dönüşler alınan sistemin şimdi de eğitim sektöründe uygulanması gündemde.

Özellikle okullarda 4 gün okul, 3 gün tatil şeklinde uygulanmaya başlanacak olan sistemin asıl amacı sosyalleşmeyi teşvik etmek.

Finlandiya, söz konusu sistemi uygulamaya koymak amacıyla harekete geçti. Mevcut düzende Finlandiya'da günlük ders saati 4 saati geçmezken, bu süre Türkiye'de günlük 11 ders saatine kadar çıkabiliyor.

Finlandiya'nın 4 gün okul, 3 gün tatil sistemini hayata geçirmesiyle birlikte Türkiye'nin de bu konuda adım atması ihtimal dahilinde. Yeni modelin 2023-2024 eğitim sezonunda uygulanması planlanıyor.

Çok uzak bir olasılık gibi görünmeyen bu uygulamanın eğitimde verimi artırması, öğrencilerin daha fazla sosyalleşmesini sağlaması amaçlanıyor.