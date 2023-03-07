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Mısır'da gülümseyen sfenks bulundu kime olduğu belli oldu

Mısır'da gülümseyen sfenks bulundu kime olduğu belli oldu

Mısır’da yapılan arkeolojik kazılarda, sfenks benzeri bir heykel ve bir türbe kalıntısı ortaya çıktı. Gülümseyen bir yüze sahip olan sfenksin, Roma imparatoru Claudius'a ait olabileceği düşünülüyor. 

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Ünlü Giza Piramitleri'ne ev sahipliği yapan Mısır, yeni bir keşifle gündeme geldi. Arkeologlar, ülkenin güneyindeki antik bir tapınakta sfenks benzeri bir heykel buldu.

Gülümseyen bir yüze sahip olan sfenksin, Roma egemenliğini MS 41 ve 54 yılları arasında Kuzey Afrika'ya kadar genişleten Roma imparatoru Claudius'a ait olabileceği düşünülüyor. 

Mısır Antik Eserler Bakanlığı, detaylı bir araştırmanın ardından heykelin kimliği hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Sfenksin ve bir türbe kalıntısının ortaya çıktığı yer, Mısır'ın en iyi korunmuş antik alanlarından biri olan Hathor Tapınağı'na oldukça yakın. Eserler, başkent Kahire'nin 450 km güneyindeki Dendera tapınağındaki iki seviyeden oluşan bir mezarın içinde bulundu.

Keşfedilen yeni sfenks, Büyük Giza Piramidi'ndeki 20 metre büyüklüğündeki ünlü sfenksten çok daha küçük.

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