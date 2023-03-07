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Bakan az önce duyurdu! O paralar hesaplara yattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan az önce duyurdu! O paralar hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayına ilişkin 2,7 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığını ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

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Bakan Yanık, bu istikamette yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydetti. Bakan Yanık, engelli aylığı çerçevesinde  yaklaşık 1,2 milyar TL’lik destekte bulunduklarını belirtti.

Bakan Yanık, “Mart ayına ilişkin 2,7 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

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