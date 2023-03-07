Gece yarısı 01:30'da Meral Akşener'in evinde 2 saatlik gizli toplantı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gitti

Meral Akşener'i Altılı Masa'ya döndüren kararın dün gece yarısı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun gece yarısı saat 01:30'da evine yaptıkları 2 saatlik ziyaret olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu ve Yavaş'ın sır ziyareti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleşti.

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Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Altılı Masa'ya yeniden döndüren 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun' formülünün nasıl ortaya çıktığını yazdı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun dün saat 13:50'de İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'le görüşmelerinin o günkü ilk görüşme olmadığı ortaya çıktı. İşte Akşener'i Altılı Masa'ya döndüren ve gece yarısı 2 saat süren ev toplantısının perde arkası...

21.00… Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan yola çıktı

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan yola çıktı. ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da onayını alarak Meral Akşener'i evinde ziyaret etmeye karar verdiler.

01:30 İmamoğlu ve Yavaş Akşener'in evine geldi

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Ankara'daki evinde ziyaret etti. Bu görüşmede Akşener, iki ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları yönünde teklifte bulundu.

03:45 2 saatlik ev toplantısı bitti, Kılıçdaroğlu arandı

Meral Akşener'in evindeki toplantı bitti ve Kılıçdaroğlu iki belediye başkanı tarafından bilgilendirildi.

Sabah Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'la kahvaltı yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile kahvaltı etti. Kılıçdaroğlu'nun “Bu iş artık uzamasın” diye konuştuğu ifade edildi. CHP lideri, Meral Akşener'i aradı.

Öğle Yavaş ve İmamoğlu İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti

Mansur yavaş ve Ekrem İmamoğlu, İYİ Pati Genel Merkezi'ne giderek Merl Akşener'le görüştü. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İmamoğlu ile Yavaş için cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiklerini açıkladı.

15:20 Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Yavaş zirvesi

Kılıçdaroğlu, Akşener, Yavaş ve İmamoğlu Ankara'da JW Marriott Hotel'de buluştu. Bu buluşmanın ardından kafalarda bir soru işaret oldu: “Ne oldu anlaşma sağlanamadı mı?” Aslında mutabakat sağlanmıştı ama 10 dakikalık görüşmenin “nezaket”, “gönül alma”, kırgınlıkları giderme görüşmesi olduğu belirtildi.

Ve Masa kuruldu İki lider peş peşe Saadet Genel Merkezi'nde

Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı, İmamoğlu ve Yavaş'ın yardımcı olacakları konusunda mutabakat sağlandı. Saat 15.45'te Kılıçdaroğlu saat 15.55'te Meral Akşener, Saadet binasına geldi. Toplantı sonunda da Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı, İmamoğlu ve Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı adaylıkları ilan edildi.