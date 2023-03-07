BIST 5.467
DOLAR 18,91
EURO 20,19
ALTIN 1.123,07
HABER /  POLİTİKA

Altılı Masa'da kıyamet koptu! Meral Akşener'le Ali Babacan birbirine girdi! Akşener'in çığlığı dışarı taştı

Altılı Masa'da kıyamet koptu! Meral Akşener'le Ali Babacan birbirine girdi! Akşener'in çığlığı dışarı taştı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu şartıyla döndüğü Altılı Masa, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Ancak aday ilan edilmeden önce Altılı Masa toplantısında kıyamet koptu. Meral Akşener'le DEVA Partisi lideri Ali Babacan birbirine girdi. Akşener'in "yeterrr" çığlığı dışarıya taştı. Krizi Ahmet Davutoğlu çözdü...

Abone ol

Altılı Masa'da Meral Akşener krizi çözülürken Altılı Masa ortakları arasında yaşananlar ve masada yaşanan gerilim kulislere sızdı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyareti sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener Ankara'da JW Marriott Hotel'de buluştu. İşte bundan sonrasını İsmail Saymaz yazdı:

'Bizler neden yokuz' homurtusu

Kılıçdaroğlu ve Akşener bir otelde buluştu ve görüştü. İttifakın kimi ortakları, “Bizler neden yokuz?” diye homurdanmadı değil. Ancak yatıştırıldı. Bu görüşmeden sonra Akşener, masaya döndü. Saat 16:00’da salona girdiğinde yüzler gergindi.

Kürşat Zorlu'nun açıklaması 3 lideri kızdırdı

Çünkü Akşener’in sözcüsü Prof. Kürşat Zorlu’nun gazetecilere yaptığı açıklamadaki “Belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretleri sırasında 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir” ifadeleri Gelecek, DEVA ve Demokrat liderlerini çok kızdırmıştı.

Üç lider 'görüşmeye' ara verdi

Üç lider “Altılı Masanın karar vereceği konuda açıklama yapması doğru değildir” dedi. Üç lider belediye başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yönetime katılmaları formülünü partileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Mola verildi ve üç parti divanlarını topladı. DEVA’nın divanı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Akşener ‘Yeter’ diye bağırdı

En şiddetli itiraz DEVA’dan geldi. Babacan ve Akşener arasında gerginlik çıktı. Akşener, “Ben bu şartla masaya geldim, istiyorsanız kalkayım” dedi. Sesler yükseldi. İyi Parti lideri “Yeter” diye bağırdı. Araya Davutoğlu girdi. Sesler salonun dışına taşınca Akşener’in arabası bile hazırlandı.

Davutoğlu araya girip metni yazdı...

Neyse ki anlaşma sağlandı ve Davutoğlu, tartışmalı 12. maddeyi kaleme alıp metne geçirdi.

İlgili Haberler
CHP'li belediye başkanının Meral Akşener için yaptığı benzetmeye İYİ Partililer tepki gösterdi AK Partili Bülent Turan'ın 2020'deki sözleri gündem oldu: Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de... Kemal Kılıçdaroğlu adayları açıkladı! Öldürtülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de aday Meral Akşener'in yüzü asıktı bildiride 'uygun göreceği zamanda' sürprizi
ÖNCEKİ HABERLER
Enkaz başında gece gündüz kedilerini arıyor: Evlerime ve eşyalarıma üzülmüyorum
Enkaz başında gece gündüz kedilerini arıyor: Evlerime ve eşyalarıma üzülmüyorum
CHP'li belediye başkanının Meral Akşener için yaptığı benzetmeye İYİ Partililer tepki gösterdi
CHP'li belediye başkanının Meral Akşener için yaptığı benzetmeye İYİ Partililer tepki gösterdi
Bakan Dönmez Karadeniz gazında son durumu açıkladı! Açılışı ertelendi mi?
Bakan Dönmez Karadeniz gazında son durumu açıkladı! Açılışı ertelendi mi?
Mısır'da gülümseyen sfenks bulundu kime olduğu belli oldu
Mısır'da gülümseyen sfenks bulundu kime olduğu belli oldu
Bakan az önce duyurdu! O paralar hesaplara yattı
Bakan az önce duyurdu! O paralar hesaplara yattı
Gece yarısı 01:30'da Meral Akşener'in evinde 2 saatlik gizli toplantı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gitti
Gece yarısı 01:30'da Meral Akşener'in evinde 2 saatlik gizli toplantı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gitti
AK Parti'de peş peşe istifalar! Böyle duyuruldu
AK Parti'de peş peşe istifalar! Böyle duyuruldu
AK Partili Bülent Turan'ın 2020'deki sözleri gündem oldu: Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de...
AK Partili Bülent Turan'ın 2020'deki sözleri gündem oldu: Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de...
5. kattan atladı! Kendisini yakalamak isteyen kişinin üzerine düştü
5. kattan atladı! Kendisini yakalamak isteyen kişinin üzerine düştü
Çiçek Sepeti'nden skandal paylaşım! Tepki yağınca hemen özür dilediler
Çiçek Sepeti'nden skandal paylaşım! Tepki yağınca hemen özür dilediler
ABD'ye meydan okudu! Kuzey Kore Lideri Kim'in kız kardeşi: Savaş ilanı sayarız
ABD'ye meydan okudu! Kuzey Kore Lideri Kim'in kız kardeşi: Savaş ilanı sayarız
Okullarda yeni dönem! 4 gün okul, 3 gün tatil...
Okullarda yeni dönem! 4 gün okul, 3 gün tatil...