Kemal Kılıçdaroğlu adayları açıkladı! Öldürtülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de aday

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı 'adaylarımız' başlığıyla bir video paylaştı... Kılıçdaroğlu, kendisiyle birlikte kimlerin aday olduğunu sayarken Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i de adaylar arasında ilan etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “Adaylarımız…” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmadan şu bölümlere yer verildi:

“Bize ‘kader’ dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz”

- Ben, uzun bir yolculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum. Onların yüzleri, sesleri, özlemleri bana pusula oldu. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize ‘kader’ dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz.

Borç nedeniyle elektriği kesilenler aday

- Sevgili halkım, sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim; kimler aday biliyor musunuz? Ankara’da elektriği kesilen İbrahim’e misafir oldum. İbrahim Bey adaydır. Bartın’da maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan’ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli Rıdvan’ın oğlu Emrullah adaydır.

Emine Şenyaşar ve depremzedeler de aday

- Şanlıurfa’da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar’a sarıldım. Emine Hanım adaydır. 8 Şubat’ta Samandağ’da ‘İçeride annem, abim ve babam var; ses veriyorlar. Termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok’ diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm depremzedeler aday. Böyle bilmeniz gerekiyor.

28 Şubat mağduru Sultan öğretmen de aday

- Ekmeğini çöpten çıkartan, ekmek teknesi gasp edilen kağıt toplayıcılarının deposuna gittim, çaylarını içtim. İşte oradaki Baver Bey aday. ‘Süt veren ineğimi kesip kredimi ödüyorum’ diye feryadını dinlediğim çiftçi Meliha Hanım aday. 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine gittim, onları dinledim. Sultan Hanım da aday. Ergenekon kumpasıyla canına kastettikleri Kuddisi Okkır’ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım da aday.

Torbacılara öldürtülen Sinan Ateş'in eşi de aday

- Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş’in eşi Ayşe Hanım da aday. 73 yaşında Kazdağları’nı savunan Hanife Teyze de aday. KPSS’de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan’ı dinlemiştim. Salihcan da aday. Gezi Parkı davasında haksız yere hapis yapan şehir plancı Tayfun’un biricik kızı Vera’mız da aday. Sadece ben değil, 84 milyon aday.

Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz

- Hani şu SADAT militanlarıyla korkuttuklarını sandıkları 84 milyon; ekmeği, suyu, geleceği çalınmış o 84 milyon, o 84 milyon da aday. Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz. Siz; kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz.

Sevgili halkım eyvallah, başlıyoruz

- Bu, topyekûn bir değişimin başlangıcı. Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Evet, söylemiştim ‘Başlıyoruz’ diye. Sevgili halkım eyvallah, başlıyoruz.