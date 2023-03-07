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MEDYA

Canlı yayında 'Alevilik' kavgası! Sevilay Yılman ile Hasan Öztürk birbirine girdi! Öztürk yayını terk etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin ardından Habertürk canlı yayınında Sevilay Yılman ile Ülke TV Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk biririne girdi. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği üzerinden çıkan tartışma sonrası Hasan Öztürk canlı yayını terk etti...

HaberTürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi değerlendirilirken Sevilay Yılman ile Hasan Öztürk arasında 'alevi' tartışması çıktı. İkili arasında çıkan gerginlik Yılman'ın sosyal medyada paylaşılmış bir yazıyı okuması üzerine devam etti.

Hasan Öztürk, Yılman'ın kendisine yönelttiği "kindar" ifadelerini kabul etmediğini ve kınadığını belirterek yayını terk etti. Hasan Öztürk yayını terk ederken 'provokasyon yapıyor" sözleri ekranlara yansırken, Sevilay Yılman'ın Öztürk'ün arkasından kahkaha ile gülmesi de ekrana geldi. 

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