Erdoğan taklitleriyle ünlenen isimden Altılı Masa skeci! Meral Akşener sahnesi çok fena!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taklitleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'nın Altılı Masa skeci gündem oldu. Nahya, skecin sonunda Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gönderdi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini belirterek masadan ayrıldığını açıkladı. Akşener'in masadan ayrılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleri yapan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, Altılı Masa'yla ilgili bir skeç yayınladı.

“Cumhurbaşkanı 6'lı masayı kontrol ediyor” başlığıyla paylaşılan skeç kısa sürede en çok izlenenler arasında yerini aldı. Skecin sonunda Meral Akşener'e, "Gelmemek için o kadar çok neden saydım ama anladım ne kadar çok gelmek istediğimi" repliği verilmesi dikkat çekti.