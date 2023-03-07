BIST 5.392
DOLAR 18,91
EURO 20,20
ALTIN 1.122,93
MEDYA

Ahmet Hakan'ın 'seçilirse' ısrarı yayına damga vurdu! Zafer Şahin 'geçmiş olsun' dedi

CNN Türk'te Tarafsız Bölge canlı yayınında Hande Fırat, Altılı Masa'nın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararını duyururken, Ahmet Hakan'ın "Seçilirse, seçilirse... Dur bi dk. seçilirse değil mi Hande?!" ısrarı sosyal medyayı salladı. Zafer Şahin'in "geçmiş olsun" sözleri dikkat çekti.

Millet ittifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı dün Saadet Partisi'nin Genel Merkezi önünde binlerce vatandaşın huzurunda Temel Karamollaoğlu tarafından açıklandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak ilan edildi. Duyuru sonrası bütün kanallar bu durum üzerine yayınlar yapmaya başladı. CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında yaşananları canlı aktaran Hande Fırat'ın sözlerine Ahmet Hakan'ın verdiği tepki olay oldu. 

Seçilirse değil mi, bir dakika Hande...

Hande Fırat ''Bulunan ara formül şu, cumhurbaşkanı uygun gördüğü bir tarihte iki büyükşehir belediye başkanını başkan yardımcısı olarak atayacak'' ifadelerini kullandığı esnafa Ahmet Hakan'ın ısrarla Hande Fırat'ın sözünü kesip, ''Seçilirse, seçilirse... Yani seçilirse değil mi yani, bir dakika Hande. Seçilirse...'' düzeltmesi sosyal medyada gündem oldu.

Zafer Şahin: Geçmiş olsun...

Hande Fırat, bu ısrar üzerine çok şaşırırken "Yav tabii" diye tepki gösterdi. Bu sırada programın konuklarından Zafer Şahin'in "geçmiş olsun" sözleri akrandan duyuldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ersan Şen fena dile düştü! Ersan Şen bakın kendini nasıl savundu
Ersan Şen fena dile düştü! Ersan Şen bakın kendini nasıl savundu
Kemal Kılıçdaroğlu için ilk kampanya videosu! Şebnem Ferah 'Birileri var' dedi...
Kemal Kılıçdaroğlu için ilk kampanya videosu! Şebnem Ferah 'Birileri var' dedi...
Canlı yayında 'Alevilik' kavgası! Sevilay Yılman ile Hasan Öztürk birbirine girdi! Öztürk yayını terk etti
Canlı yayında 'Alevilik' kavgası! Sevilay Yılman ile Hasan Öztürk birbirine girdi! Öztürk yayını terk etti
Antalya’ya geldiği gün 7 bin lirası gasp edilen depremzede: “Depremden kaçtığımı söylememe rağmen bunu yapmaları çok acı”
Antalya’ya geldiği gün 7 bin lirası gasp edilen depremzede: “Depremden kaçtığımı söylememe rağmen bunu yapmaları çok acı”
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu canlı yayında açıkladı: Meral Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu canlı yayında açıkladı: Meral Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak
Otomobil metrelerce takla attı! Diyarbakır'da feci kaza kameraya yansıdı
Otomobil metrelerce takla attı! Diyarbakır'da feci kaza kameraya yansıdı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan İYİ Parti ziyareti sonrası açıklama
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan İYİ Parti ziyareti sonrası açıklama
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüştü! İşte son dakika açıklamalar...
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüştü! İşte son dakika açıklamalar...
89 kişinin öldüğü iş merkezi bir dokunuşta yıkıldı, toz bulutu iş makinesini böyle yuttu
89 kişinin öldüğü iş merkezi bir dokunuşta yıkıldı, toz bulutu iş makinesini böyle yuttu
Erdoğan taklitleriyle ünlenen isimden Altılı Masa skeci! Meral Akşener sahnesi çok fena!
Erdoğan taklitleriyle ünlenen isimden Altılı Masa skeci! Meral Akşener sahnesi çok fena!
Deprem sonrası İskenderun’da deniz taştı, caddeler göle döndü
Deprem sonrası İskenderun’da deniz taştı, caddeler göle döndü
Meral Akşener masaya dönme şartını açıkladı! "Kılıçdaroğlu kabul ederse gurur yapmam"
Meral Akşener masaya dönme şartını açıkladı! "Kılıçdaroğlu kabul ederse gurur yapmam"