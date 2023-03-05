BIST 5.212
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.126,84
POLİTİKA

Meral Akşener masaya dönme şartını açıkladı! "Kılıçdaroğlu kabul ederse gurur yapmam"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geri dönme koşulunu açıkladı. Masadan kalkmadığını, kaldırıldığını söyleyen Akşener, "'Bu seçimi kazanmak istiyorsak İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ile yola çıkmalıyız' dedim. Kılıçdaroğlu, milletin bu istediği kabul ederse gurur yapmadan, hiçbir şey olmamış gibi o masaya geri dönerim" dedi.

Ünlü Gazeteci Sevilay Yılman Habertürk'te Açık ve Net programında  Akşener’le yaptığı görüşmeyi anlattı. Yılman Akşener’in kendisine ‘’Kemal Kılıçdaroğlu milletin dediğini kabul ederse hiç gurur yapmam masaya geri dönerim’’ dediğini anlattı.

Akşener'in Yılman'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Hiç kimseyle pazarlık yapmadım
"Ben kişisel çıkarlarım için hiç kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer öyle bir şey düşünüyorlarsa gelsin evimi taşlasınlar.  Biz bu seçimi almalıyız dedim almak için de araştırma şirketlerinin yaptığı iki ismi koydum.

Gurur yapmadan o masaya geri dönerim
Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş bu seçimi kazanmak istiyorsak bunlardan biriyle yola çıkmalıyız dedim. Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim.  Masa ya da Kemal bey benim değil milletin bu istediği kabul ederse gurur yapmadan o masaya geri dönerim" 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Meydan muharebesi gibi kavga kamerada
İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Meydan muharebesi gibi kavga kamerada
Bodrum'u fırtına vurdu! Restoran çatılarını uçurdu, yaralılar var
Bodrum'u fırtına vurdu! Restoran çatılarını uçurdu, yaralılar var
Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina kendi kendine çöktü! İşte binanın çöktüğü o anlar...
Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina kendi kendine çöktü! İşte binanın çöktüğü o anlar...
Bursaspor-Amedspor maçında 'Beyaz Toros' ve Yeşil' pankartları açıldı! Saha savaş yeri gibi
Bursaspor-Amedspor maçında 'Beyaz Toros' ve Yeşil' pankartları açıldı! Saha savaş yeri gibi
Tekel bayiye saldıran çocuk yakalandı: "Kavgayı ayırmadığı için vurdum"
Tekel bayiye saldıran çocuk yakalandı: "Kavgayı ayırmadığı için vurdum"
Bursa'da kahreden görüntü! 10 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi
Bursa'da kahreden görüntü! 10 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi
Hatay'da 'depremde öldü' diye morga konulan küçük kızın hayatını kebapçı kurtardı!
Hatay'da 'depremde öldü' diye morga konulan küçük kızın hayatını kebapçı kurtardı!
Ümit Özdağ'a taraftar tepkisi! Kayserispor taraftarından kaçmak için tuvalete sığındı
Ümit Özdağ'a taraftar tepkisi! Kayserispor taraftarından kaçmak için tuvalete sığındı
Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı Ersan Şen! Canlı yayında Ersan Şen'i arayıp teklif etti
Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı Ersan Şen! Canlı yayında Ersan Şen'i arayıp teklif etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masanın kriziyle ilgili ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masanın kriziyle ilgili ilk yorum
Meral Akşener’in sözleri yeniden gündem oldu: Ben sülaleme Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim
Meral Akşener’in sözleri yeniden gündem oldu: Ben sülaleme Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim
Meral Akşener'in videosu sosyal medyada viral oldu! Arka fonda Ahmet Kaya var
Meral Akşener'in videosu sosyal medyada viral oldu! Arka fonda Ahmet Kaya var