Meral Akşener masaya dönme şartını açıkladı! "Kılıçdaroğlu kabul ederse gurur yapmam"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geri dönme koşulunu açıkladı. Masadan kalkmadığını, kaldırıldığını söyleyen Akşener, "'Bu seçimi kazanmak istiyorsak İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ile yola çıkmalıyız' dedim. Kılıçdaroğlu, milletin bu istediği kabul ederse gurur yapmadan, hiçbir şey olmamış gibi o masaya geri dönerim" dedi.

Ünlü Gazeteci Sevilay Yılman Habertürk'te Açık ve Net programında Akşener’le yaptığı görüşmeyi anlattı. Yılman Akşener’in kendisine ‘’Kemal Kılıçdaroğlu milletin dediğini kabul ederse hiç gurur yapmam masaya geri dönerim’’ dediğini anlattı.

Akşener'in Yılman'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Hiç kimseyle pazarlık yapmadım

"Ben kişisel çıkarlarım için hiç kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer öyle bir şey düşünüyorlarsa gelsin evimi taşlasınlar. Biz bu seçimi almalıyız dedim almak için de araştırma şirketlerinin yaptığı iki ismi koydum.

Gurur yapmadan o masaya geri dönerim

Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş bu seçimi kazanmak istiyorsak bunlardan biriyle yola çıkmalıyız dedim. Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim. Masa ya da Kemal bey benim değil milletin bu istediği kabul ederse gurur yapmadan o masaya geri dönerim"