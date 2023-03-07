Türkiye gündeminde üst sıralara çıktı! Fenerbahçe taraftarından Acun Ilıcalı'ya çağrı

CHP'li belediye başkanının Meral Akşener için yaptığı benzetmeye İYİ Partililer tepki gösterdi

Mısır'da gülümseyen sfenks bulundu kime olduğu belli oldu

AK Partili Bülent Turan'ın 2020'deki sözleri gündem oldu: Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de...