Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e sert sözler: Bir kere satan yine satar yine satacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önce altılı masadan kalkıp sonra geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "İP Başkanı insanların yüzüne utanmadan sıkılmadan nasıl bakacak? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim yine söylüyorum, bir kere satan yine satar, yine satacaktır dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde altılı masada 3 gün süren adaylık krizi vardı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkan sonra İmamoglu ve Yavaş'ın yardımcılığı önerisini kabul edilmesile geri dönen Akşener'i, Bahçeli, ilkesiz siyaset izlemekle suçladı.

Kahramarmaraş merkezli deprem felaketleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Siyaseti çadır tiyatrosuna çeviren fırıldakların u dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı sağa sola bakmadan şuna buna aldırmadan adanmış yüreğimizle Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Bazıları gevezelikte sınır tanımayacak ama biz çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. 3 Mart 2023 Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen toplantıda bize göre çok hayırlı bir adımdır. Kurulların ve kurumların ilgili bakanlıklarla eş güdüm halinde çalışması iş birliğini güçlendirecektir. Deprem gerçeğini kabul ederek kalıcı tedbirler geliştirmek, bundan sonra vazgeçilemez hedefimizdir. Cumhur İttifakı bu yükün altından kalkmaya, yeni bir hayatı kurmaya mahirdir." dedi.

Seçim müziği kullanılmayacak

Bahçeli ayrıca seçim müziğinin seçim döneminde parti olarak kullanmayacaklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'yi hedef alanlara karşı olan bir ittifaktır"

"Bu vatan çaresiz ve sahipsiz değildir. Bu millet önüne gelenin yakıp yıkacağı millet değildir. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı yalnızca bir seçim ittifakı değildir. Türkiye'yi hedef alanlara karşı olan bir ittifaktır. Egemenliğin sahibi Türk milleti, 14 Mayıs'ta kararını verecektir."

"Bizim için Amedspor diye bir şey yoktur"

Bahçeli, Bursaspor taraftarlarının Amedspor karşılaşmasında futbolculara yönelik saldırılarıyla ilgili konuştu. Bahçeli, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakırspor'un Amedspor olarak nitelendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Diyarbakırspor'un Amedspor olarak nitelendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir; Bursaspor taraftarlarını milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Akşener'e sert tepki

Altılı masaya tekrar oturan Akşener'i sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "Bir yıldır cumhurbaşkanı adayı yıpranmasın diye açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir. Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır.

Bir yıldır oturduğu eğri bacaklı masayı kumar masası şahsi hırsların masası noter masası kuyruklu yalanlar masası diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir.

İP Başkanı insanların yüzüne utanmadan sıkılmadan nasıl bakacak? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim yine söylüyorum, bir kere satan yine satar, yine satacaktır." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye böyle bir muhalefete müstahak değil"

"Milletimiz ve Türkiye'miz böyle bir muhalefete müstahak değildir" diyen Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti: "Masada oturmayı beceremeyenlerin 85 milyona hizmet etmesi, siyasi duruş sergilemesi beyhude bir beklentidir. MHP ile Cumhur İttifakı'nın varlığından rahatsızlık duyanlar hükümsüzdür. Kendimizi bilmez, hasmımızı bilmezsek başarısızlık kaderdir. Hem kendimizi hem hasmımızı biliyorsak başarı kaçınılmazdır. MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı doğru anlayan, anlatan Türkiye sevdalıları hep var olacaktır. Bizler varlık sebebimizin milletimizin geleceği olduğunun bilincindeyiz."